Attila Szalai'den maç sonu itiraf: Zajc haklı çıktı

Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai, maçtan önce Miha Zajc'ın yazdığı senaryonun gerçekleştiğini söyledi. Szalai, "Zajc kornerden önce bana gol atacağımı söylemişti. Haklı çıktı. Kendisi de harika bir gol attı" dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı.

ATEŞİ ZAJC YAKTI

Fenerbahçe, 51. dakikada Miha Zajc'ın attığı golle karşılaşmada beraberliği yakaladı. 78'de Szalai'nin kaydettiği gole Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.

MAÇ SONU YAŞANANLARI ANLATTI

Galibiyet golünü atan Szalai maçın ardından "Zajc bana kornerden gol atacağımı söylemişti. Haklı çıktı, mutluyum. Kendisi de harika bir gol attı. Şükürler olsun maçı çevirdik" açıklamasını yaptı.