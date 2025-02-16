Attıkça atıyor: En-Nesyri, kariyerinde bir ilki başardı
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki ilk golünü atan Youssef En-Nesyri, kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol atma başarısı gösterdi. Faslı golcü, Süper Lig'deki son 8 maçta 11 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı. En-Nesyri, 9'u 2025'te olmak üzere ligde toplam 14 gole ulaştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, 21. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti.
SAVUMANIN HATASINI AFFETMEDİ
En-Nesyri, bu maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Fred'in savunma arkasına attığı pasta araya girmek isteyen Opoku'nun müdahalesi yetersiz kaldı. Kasımpaşa savunmasında yapılan hatayı değerlendiren En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
KARİYERİNDEKİ EN UZUN GOL SERİSİNİ YAKALADI
Faslı golcü, bu golüyle birlikte Süper Lig'deki 14. golünü ağlara gönderdi. En-Nesyri, bu gollerin 9'unu 2025 yılında attı. Ligdeki son 8 maçta 11 kez gol sevinci yaşayan deneyimli forvet, 4 maç üst üste gol atarak kariyerinin en uzun serisini yakaladı. 1 de asisti bulunan golcü futbolcu, Kasımpaşa'dan önce; Adana Demirspor (2), Göztepe (2) ve Rizespor maçlarında ağları havalandırmıştı.
SON 8 MAÇTAKİ PERFORMANSI
Youssef En-Nesyri, son 8 lig maçında 11 gol attı ve 1 asist yaptı.
- RAMS Başakşehir: 2 gol
- Eyüpspor: 1 gol
- Hatayspor: 2 gol
- Konyaspor: Skor katkısı yok
- Adana Demirspor: 2 gol, 1 asist
- Göztepe: 2 gol
- Çaykur Rizespor: 1 gol
- Kasımpaşa: 1 gol