Attıkça atıyor: En-Nesyri, kariyerinde bir ilki başardı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, 21. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti.

SAVUMANIN HATASINI AFFETMEDİ

En-Nesyri, bu maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Fred'in savunma arkasına attığı pasta araya girmek isteyen Opoku'nun müdahalesi yetersiz kaldı. Kasımpaşa savunmasında yapılan hatayı değerlendiren En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

KARİYERİNDEKİ EN UZUN GOL SERİSİNİ YAKALADI

Faslı golcü, bu golüyle birlikte Süper Lig'deki 14. golünü ağlara gönderdi. En-Nesyri, bu gollerin 9'unu 2025 yılında attı. Ligdeki son 8 maçta 11 kez gol sevinci yaşayan deneyimli forvet, 4 maç üst üste gol atarak kariyerinin en uzun serisini yakaladı. 1 de asisti bulunan golcü futbolcu, Kasımpaşa'dan önce; Adana Demirspor (2), Göztepe (2) ve Rizespor maçlarında ağları havalandırmıştı.

SON 8 MAÇTAKİ PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, son 8 lig maçında 11 gol attı ve 1 asist yaptı.