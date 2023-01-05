Yaptığı hareket pahalıya patladı! Ronaldo'yu yeni takımında izlemek için sabırsızlananlara kötü haber

Sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olan Ronaldo, geçtiğimiz sezon Everton'a karşı oynadığı müsabakada bir taraftarın cep telefonunu kırdığı için aldığı iki maçlık cezayı Al Nassr'da çekecek.

2022 Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla futbol gündemini sarsan Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ı kendisine ihanet etmekle suçlamış ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını ifade etmişti. Yaşanan bu olayın ardından Portekizli yıldızın kısa sürede sözleşmesi feshedilmişti.

YILIN TRANSFERİ OLDU

Dünya Kupası'na Portekiz Milli Takımı ile çeyrek finalde veda eden Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve birçok Avrupa takımıyla anılan Cristiano Ronaldo, sürpriz bir hamle yaparak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a imza atmıştı.

CEZASINI ÇEKECEK

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Ronaldo, Manchester United formasıyla Everton'a karşı oynadığı müsabakada bir taraftarın cep telefonunu kırdığı için aldığı iki maçlık cezayı Al Nassr'da çekecek.

TARAFTARIN ELİNE TOKAT ATMIŞTI

Ronaldo, geçen sezon Goodison Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından soyunma odası tüneline doğru ilerlerken, Jacob Harding adlı taraftarın eline tokat atarak telefonunun kırılmasına neden olmuştu.

FEDERASYON SUÇLU BULDU

Haberde Ronaldo'ya açılan soruşturmanın geçtiğimiz ay sonuçlandığı ve Ronaldo'nun suçlu bulunduğu ifade edildi. Federasyonun Ronaldo'yu 'kasıtlı ve güçlü bir tokat atmaktan suçlu bulduğu ve yıldız futbolcunun bu nedenle Al Nassr'daki ilk maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.