Attan düştü, komaya girdi! 'En güzel jokey' olarak bilinen Kilner yaşam mücadelesi veriyor - Haberler

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Attan düştü, komaya girdi! 'En güzel jokey' olarak bilinen Kilner yaşam mücadelesi veriyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Attan düştü, komaya girdi! 'En güzel jokey' olarak bilinen Kilner yaşam mücadelesi veriyor

'En güzel jokey' olarak bilinen Leah Kilner, vahim bir kaza yaşadı. 24 yaşındaki Kilner, jokeyliğini yaptığı attan düştü ve hastaneye kaldırıldı. Genç sporcunun komada olduğu öğrenildi.

Başarılı jokeyliği ve güzelliğiyle tanınan Leah Kilner yaşam mücadelesi veriyor. Sürdüğü attan düşen ve başını sert bir şekilde yere çarpan genç sporcu hastaneye kaldırıldı. The Sun'da yer alan habere göre, Leah Kilner'ın komada olduğu öğrenildi.

Attan düştü, komaya girdi! 'En güzel jokey' olarak bilinen Kilner yaşam mücadelesi veriyor

BEYİN AMELİYATI OLDU

Vahim kazanın ardından genç sporcu Kilner'ın beyin ameliyatı olduğu belirtildi. Hem spor camiasından hem de sosyal medyadan çok sayıda seveni Kilner için iyi dilek mesajları paylaştı. Hayranları, yaptığı spora çok bağlı olan Kilner için herkesin dua etmesini temenni etti.

Attan düştü, komaya girdi! 'En güzel jokey' olarak bilinen Kilner yaşam mücadelesi veriyor

Attan düştü, komaya girdi! 'En güzel jokey' olarak bilinen Kilner yaşam mücadelesi veriyor

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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