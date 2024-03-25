Atletizmi Geliştirme Projesi'nde İlk Kademe Yarışmaları Erzincan'da Gerçekleştirildi

Atletizmi Geliştirme Projesi'nde ilk kademe yarışmaları Erzincan'da gerçekleştirildi.

115 sporcunun katıldığı Atletizmi Geliştirme Projesi'nde final yarışmaları, 21 Nisan 2024 tarihinde Adana'da yapılacak. Erzincan'da bugün yapılan yarışmalar sonunda bireysel ve takımlarda dereceye giren sporcular belli oldu.

2010 Doğumlu Kızlar 2 km:

1. Asmin Akbaş (Erzincan), 2 Dicle Çelik (Erzurum), 3 Şevval Tanrıkulu (Erzurum)

2010 Kız Takımlar 2 km:

1. Şevval Tanrıkulu, İrem Kundul, Diçle Çelik (Erzurum)

2. Nur Banu Kır, Tuana Özel, Elif Aydık, Cemresu Öztürk (Ordu)

3. Nihal İsak, Eylül Bülbül, Elmira Tolip, Senem Su Yumak (Trabzon)

2010 Erkekler 2.5 km:

1. Ünsal Sarı (Gümüşhane), 2. Ali İsmail Doğan (Erzincan), 3. Hazar Şişko (Erzincan)

2010 Erkek Takımlar 2.5 km:

1. Bilal Şişko, Hazar Şişko, Ali İsmail Doğan (Erzincan)

2. Melih Kaan Ay, Berat Erberk, İbrahim Çağan Yılmaz (Tokat)

3. Yusuf İslam Yerdelen, Furkan Sönmez, Efecan Can, Berat Gençoğlu (Erzurum)

2011 Kızlar 2 km:

1. Hayrunnisa Selvi (Erzurum), 2. Aylin Ünlü (Ordu), 3. Merve Nur Büyükdağ (Ordu)

2011 Kız Takımlar 2 km:

1. Suna Yılmaz, Fatma Zehra Karadoğan, Rüveyda Güneş, Rana Sarı (Tokat)

2. Hayrunnisa Selvi, Nisanur İnci, Zeynep Özhan, Ecenur Acar (Erzurum)

3. Meva Karakaya, Sena Ulu, Aylin Ünlü, Merve Nur Büyükdağ (Ordu)

2011 Erkekler 2.5 km:

1. Ege Karataş (Erzincan), Süleyman Buğra Sönmez (Tokat), 3. Muhammed Ali Şişko (Erzincan)

2011 Erkek Takımlar 2.5 km:

1. Ege Karataş, Derman İlter, Enes Batur, Muhammed Ali Şişko (Erzincan)

2. Abdullah Koçakaya, Sefa Çakmak, Hüseyin Yıldız, Gökhan Efe Akyüz (Erzurum)

3. Utku Akbulut, Yusuf Eymen Uslu, Süleyman Buğra Sönmez, İbrahim Efe Bezin (Tokat)

4 X 1 km Bayrak mix:

1. Medine Nur Yılmaz, Hüseyin Bünyamin Ev, Kübra Aksoy, Furkan Ayan (Tokat)

2. Ceren Batu, Berat Temel, Fatma Balcı, Abdulkadir Kaya (Erzurum)

3. İlayda Korkmaz, Habip Demir, Simay Naz Kurt, Göktürk Gündüz (Erzincan). - ERZİNCAN