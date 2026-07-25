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Atletizm Süper Ligi final yarışları İzmir'de başladı

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Atletizm Süper Ligi final yarışları, İzmir'de başladı.

Atletizm Süper Ligi final yarışları, İzmir'de başladı.

İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen organizasyonda, erkeklerde ve kadınlarda 8'er olmak üzere toplam 16 takım mücadele ediyor.

Süper Lig finallerinde Galatasaray, ENKA, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, TSK Spor Gücü Komutanlığı, Osmangazi Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü yer alıyor.

Sırıkla atlama, çekiç atma, uzun atlama, gülle atma, disk atma, yüksek atlama, kısa, orta ve uzun mesafe koşuları ile engelli koşuların yer aldığı yarışların ardından dereceye giren takımlar belirlenecek.

Organizasyonu ilk sırada tamamlayan kulüpler, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Süper Lig final yarışları, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
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