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Atletizm seçmelerinde ter döktüler

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Atletizm seçmelerinde ter döktüler

Sivas'ta Anadolu Yıldızları Ligi Atletizm il seçmeleri yapıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Sivas'ta Anadolu Yıldızları Ligi Atletizm il seçmeleri yapıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Anadolu Yıldızları Ligi Atletizm il seçme yarışları" sona erdi.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Stadyumunda düzenlenen seçmeler 2 gün sürdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı seçmelere 80 sporcu katılım sağladı.

Seçmelerde başarılı olan sporcular 16-17 Nisan'da Kırıkkale'de yapılacak olan grup yarışmalarında Sivas'ı temsil edecek. Kırıkkale'de düzenlenecek olan grup yarışlarına; Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale'den sporcular katılacak. - SİVAS

Atletizm seçmelerinde ter döktüler

Atletizm seçmelerinde ter döktüler

Atletizm seçmelerinde ter döktüler

İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Yıldızları Ligi, Kırıkkale, Atletizm, Sivas, Spor, Haberler

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