Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Archie Brown için sürpriz bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid, sol bek transferi kapsamında Brown'u kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi, Matteo Ruggeri ile vedalaşması halinde Brown için harekete geçecek ve Fenerbahçe'ye teklif yapacak.
- Fenerbahçe'nin Archie Brown'u için Atletico Madrid transfer talebinde bulundu.
- Archie Brown bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta 3 gol ve 5 asist yaptı.
- Fenerbahçe, Archie Brown'u sezon başında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'dan transfer etti.
Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Ertuğrul Çetin yollarını ayıran Fenerbahçe'de yedinci ayrılık da her an gelebilir.
ATLETICO MADRID BROWN'U İSTİYOR
Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro bonservis ödeyerek İtalyan devi Milan'ın adeta elinden aldığı Archie Brown için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sport Mediaset'te yer alan habere göre; İspanyol devi Atletico Madrid, sol bek transferi kapsamında Archie Brown'u kadrosuna katmak istiyor.
HAREKETE GEÇİLECEK
Haberde, İspanyol ekibinin takımdan ayrılması gündemde olan Matteo Ruggeri ile vedalaşması halinde Brown için harekete geçerek sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.
8 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkma başarısı gösteren İngiliz sol bek, bu maçlarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.