Atletico Madrid'e galibiyet yetmedi! Gruptan çıkamadılar

Atletico Madrid'e galibiyet yetmedi! Gruptan çıkamadılar
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçında Atletico Madrid, Botafogo'yu 1-0 yendi. Botafogo, averajla grubu ikinci sırada tamamladı ve son 16'ya yükseldi. İspanyol devi Atletico Madrid ise turnuvaya veda etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu 3. hafta maçında Atletico Madrid ve Botafogo karşılaştı. Karşılaşmayı Atletico Madrid, 1-0 kazandı.

GALİBİYETİ GRİEZMANN GETİRDİ

Karşılaşmada tempo maçın başından sonuna düşük seviyede devam etti ve ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda baskısını bir nebze artıran Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Fransız futbolcu Antoine Griezmann getirdi.

ATLETİCO MADRİD AVERAJLA ELENDİ

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 6 yapıp Botafogo ve PSG ile eşitlemesine rağmen -1 averajla rakiplerinin gerisinde kaldı ve üçüncü sırada yer alarak turnuvaya veda etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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