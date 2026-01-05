Atletico Madrid'e büyük şok! Sörloth da yetmedi

La Liga'da Atletico Madrid, Estadio Municipal de Anoeta'da Real Sociedad'a konuk oldu. Mücadele 1-1 sona erdi. Atletico Madrid, 50. dakikada Alexander Sörloth ile öne geçti. Real Sociedad ise bu gole sadece 5 dakika sonra, 55. dakikada Gonçalo Guedes ile karşılık verdi.

ATLETICO MADRID İKİ MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligde iki maçlık aranın ardından yeniden puan kaybı yaşadı. Real Sociedad ise ligde üst üste ikinci kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Beraberlikle birlikte Atletico Madrid puanını 38'e, Real Sociedad ise 18'e yükseltti. Atletico Madrid bir sonraki hafta sahasında Deportivo Alaves'i ağırlayacak. Real Sociedad ise Getafe deplasmanına gidecek.