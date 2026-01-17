Haberler

Atletico Madrid'den Galatasaray maçı için çarpıcı karar

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Galatasaray'a konuk olacak Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, ligde oynayacağı Alaves maçında rotasyona gitme karar ıaldı. İspanyol ekibinin bu strateji ile Galatasaray maçına daha diri bir takımla çıkmak istediği belirtildi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi İspanyol devinin teknik direktörü Diego Simeone dikkat çeken bir karar geldi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ ÇARPICI KARAR

Marca'da yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde sekizinci sırada bulunan ve lig aşamasını ilk 8 takım arasında bitirmeyi hedefleyen Atletico Madrid, ligde oynayacağı Alaves maçında rotasyona gidecek. Deneyimli teknik adam Simeone'nin Galatasaray maçına daha diri bir takımla çıkmak istediği belirtildi.

4 YILDIZ İSMİ YEDEK SOYUNDURACAK

Simeone'nin takımın yıldızları olan Pubill, Koke, Baena ve Julian Alvarez'i Alaves'e karşı yedek kulübesinde başlatacağı belirtildi. Deneyimli hocanın bu isimlere sonradan şans vermeyi planladığı aktarıldı.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Atletico Madrid ile karşı karşıya geleceği müsabaka 28 Ocak Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak.

