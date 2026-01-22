Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Haberler

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun, Galatasaray maçının ardından RAMS Park'ı telefonuyla görüntülediği anlar sosyal medyada viral oldu.

  • Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Galatasaray'ın Ali Sami Yen RAMS Park stadını telefonuyla görüntüledi.
  • Cerezo'nun stadı görüntüleme anları sosyal medyada viral oldu.

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında 1-1 sona eren Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaşanan bir an, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

STADI TELEFONUYLA KAYDA ALDI

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, maç sonrasında Ali Sami Yen RAMS Park'ta dikkat çeken bir davranış sergiledi. Cerezo'nun telefonunu çıkararak Galatasaray'ın stadını görüntülemeye başladığı anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Başkan Cerezo'nun RAMS Park'a duyduğu hayranlığı yansıtan bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşımlar, Galatasaray taraftarları tarafından da ilgiyle karşılandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
