UEFA Şampiyonlar Ligi: Barcelona: 0 Atletico Madrid: 2
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-0 yenerek rövanş için avantaj elde etti. Maçta Barcelona 10 kişi kalırken, Atletico'nun gollerini Alvarez ve Sörloth attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. 44. dakikada Barcelona 10 kişi kalırken, Madrid ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 14 Nisan'da Wanda Metropolitano Stadyumu'nda saat 22.00'de oynanacak. - İSTANBUL