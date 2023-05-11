Atınç Nukan'dan son 4 maçta 4 gole doğrudan katkı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Atınç Nukan, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 gol, 2 asist yaparak toplamda 4 gole doğrudan katkı vermiş oldu.

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon Göztepe'nin savunmada vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Atınç Nukan, savunmada yaptığı liderliğin yanı sıra takımının hücum varyasyonlarındaki performansı ile dikkat çekiyor. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Göztepe formasıyla 22 lig maçında forma giyerken, tecrübeli oyuncu son 4 maçta ise Altay ve Ankara Keçiörengücü'ne gol atma başarısı gösterdi. Atınç, Eyüpspor ve Manisa FK maçlarında da birer asist yaptı.

Böylece Atınç Nukan, son dört lig maçında dört gole doğrudan katkı verdi ve takımının skor bulmasına yardımcı oldu. - İZMİR