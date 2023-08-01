Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Danimarka'nın AGF ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Danimarka'nın AGF ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında 03 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Danimarka'nın Aarhus şehri Aarhus Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.