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Atilla Güler, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Seçildi

Atilla Güler, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Seçildi
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Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda Atilla Güler başkanlığa seçildi. 179 delegenin katıldığı seçimde Güler, 132 oy alarak başkanlık görevini üstlendi. Seçimin ardından yaptığı konuşmada, federasyonun gelişimi için çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Atilla Güler seçildi.

Ankara'da CPAnkara Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için Atilla Güler ile Umut Davut Başoğlu yarıştı.

179 delegenin oy kullandığı genel kurulda 132 oy alan Atilla Güler, başkan oldu. Umut Davut Başoğlu ise 47 oy aldı.

Seçimden sonra camiaya seslenen Atilla Güler, federasyon başkanlığını kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Alacağımız bayrağı daha da yukarı çıkaracak şekilde görevimizin kutsiyeti ve sorumluluğumuzun büyüklüğünü biliyoruz. Bu görev anlayışı ve sorumluluk bilinciyle Türkiye Oryantiring Federasyonunun tüm paydaşlarına hak, hukuk ve adalet ilkeleri çerçevesinde davranacağız. Sevgi ve saygıya dayalı bir yönetim iklimi içerisinde tüm paydaşlarımızın başta eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, teknolojik eğitim malzemesinin kullanım imkanlarının geliştirilmesi için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Atilla Güler'in yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde:

Mehmet Fatih Çiçekli, Erkan Ömeroğlu, Engin Uzun, Sabire Meltem Banko, Nuri Dağdelen, Serhan Erdoğan Yılmaz, Fatih Dizdar, Nazmi Tutal, Emirhan Külahsız, Kübra Acar.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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