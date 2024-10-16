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Atilla Güler, Oryantiring Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu

Atilla Güler, Oryantiring Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu
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Ankara'da yapılan Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda Atilla Güler, 132 oy alarak başkan seçildi. Umut Davut Başoğlu ise 47 oy aldı. Genel kurulda yönetim ve denetleme kurulu raporları ibra edildi.

ANKARA'da yapılan Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda Atilla Güler ve Umut Davut Başoğlu başkanlık için yarıştı.

Oryantiring Federasyonun 6. Olağan Genel Kurulu'na 189 delegeden 179'u katıldı. Atilla Güler 132 oy alarak 4 yıllığına Oryantiring Federasyonunda yeni başkan seçildi. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda boş oy çıkmazken diğer aday Umut Davut Başoğlu ise 47 oyda kaldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu başkanlığına tekrar seçilen Atilla Güler yönetiminde Mehmet Fatih Çiçekli, Engin Uzun, Sabire Meltem Banko, Nuri Dağdelen, Serhan Erdoğan Yılmaz, Fatih Dizdar, Nazmi Tutal, Emirhan Külahsız ve Kübra Acar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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