- Atılay Canel: "90 dakika disiplinden kopmadan oynadık"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, MKE Ankaragücü maçının ardından, "90 dakika disiplinden kopmadan oynadık. Yenemiyorsan, yenilmemek için mücadele edeceksin" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada oynadığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 90 dakika boyunca oyun disiplinine bağlı kaldıklarını söyleyen Canel, "İlk yarı denk güçlerin mücadelesi oldu. İki takım birbirini tarttı. Bir pozisyonumuz var atamadık. İyi bir gol attık. Devreyi 1-0 bitirdik. Aynı şekilde tesadüfen yediğimiz golle berabere kaldık. Oyunculara verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. 90 dakika disiplinden kopmadan oynadık. Yenemiyorsan, yenilmemek için mücadele edeceksin. 90 dakika bizi destekleyen seyircimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.