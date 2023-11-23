Atıcılıkta Türk sporcu Oğuzhan Tüzün 7. sırada yer aldı

Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcu Oğuzhan Tüzün, trap erkekler kategorisinde 7. sırada yer aldı. Trap kadınlar kategorisinde ise Safiye Temizdemir 11. sırada yer aldı.

Atıcılıkta, Katar'da devam eden ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda yarışan milli sporcu Oğuzhan Tüzün, 7. sırada yer aldı.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Kupası Finali'ne davet edilen milli sporcular müsabakalarını tamamladı.

Trap erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Oğuzhan Tüzün, sıralama müsabakasında 119 puan atarak 7'nci oldu.

Trap kadınlar kategorisinde ise Safiye Temizdemir, sıralama müsabakasında 111 puan atarak müsabakayı 11. sırada bitirdi.

Organizasyon 26 Kasım'da sona erecek.