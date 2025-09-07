Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

La Liga ekibi Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez bir Türk futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

EFE KORKUT TRANSFERİ BİTİYOR

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Bilbao, Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki orta saha Efe Korkut'u transfer edecek. San Sebastian doğumlu oyuncunun İspanyol kulübü ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

BILBAO'DA FORMA GİYEN İLK TÜRK OLACAK

Bu transferle birlikte kadrosunda 1912 yılından bu yana yalnızca Bask Bölgesi'nde doğan ya da yetişen oyuncuları transfer eden Bilbao, Efe Korkut transferiyle ilk kez bir Türk oyuncuyu kadrosuna katmış olacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Stuttgart U19 formasını 31 maçta giyen Efe,bu maçlarda 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.