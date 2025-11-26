Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Pazartesi günkü Fenerbahçe derbisine dikkat çekti.

LEROY SANE: TAM KONSANTRASYON DERBİYE

USG maçındaki performanstan memnun olmadığını vurgulayan Sane, "İstediğimiz oyun ve sonuç olmadı ama yola devam ediyoruz. Şimdi yaklaşan derbiye tam konsantrasyon zamanı" paylaşımını yaptı.

TORREIRA: BAŞINI KALDIR VE DEVAM ET

Uruguaylı yıldız Torreira ise motivasyon dolu bir paylaşım yaparak, paylaşımına "Anı kabullen, sorumluluğu al, başını kaldır ve devam et. Daha gidecek çok yolumuz var. Solo il Gala" notunu ekledi.

ICARDI: BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA VAR

Mauro Icardi ise, "Galatasaray ailesi… Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Hadi Cimbom" paylaşımını yaptı.

İLKAY GÜNDOĞAN: TÜM KONSANTRASYON DERBİDE

Tecrübeli isim İlkay Gündoğan, kaçan fırsata dikkat çekerek, "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Hepimiz üzgünüz. Ama Pazartesi günü çok önemli bir maç bizi bekliyor. Tüm konsantrasyonumuz artık derbiye! Haydi bunu birlikte başaralım…" ifadelerini kullandı.