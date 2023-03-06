Ateşi yaktı! Szalai'nin hayali Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, kulüp televizyonunda yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. Takımın genel durumu ve bireysel performansıyla ilgili konuşan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla karşısında geçmişte yaşanılan başarıyı tekrarlamak ve turu geçmek istediklerini ifade etti.

Szalai'nin açıklamalarından satır başları:

"BU KUPAYI ÇOK KAZANDILAR"

"Şimdiki hedefimiz Sevilla maçı. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hedefimiz turu geçmek. Bunun için çalışıyoruz. Güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Eğer yanılmıyorsam son yıllarda bu kupayı 3 kere kazandılar. Avrupa Ligi'nde güçlü bir takım. Bu sene iki farklı yüzleri var, diyebiliriz. Ligde çok iyi bir görüntü sergileyemiyorlar fakat Avrupa'da güçlü bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Kaliteli oyuncuları var."

"SEVILLA ZAFERİNİ İZLEDİM"

"Takımdaki her oyuncu o efsane maçı çok iyi şekilde biliyor. Sevilla ile eşleşince taraftarlarımızın o maça dair paylaşımlarını gördük. O dönem Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı elemek çok büyük başarıydı. İnşallah bu sene aynısını tekrarlamak istiyoruz."

"ORADA DA HARİKA ATMOSFER OLACAK"

"İlk maçı nerede oynadığımızın bir öneminin olduğunu düşünmüyorum, çünkü artık deplasman kuralı kalktı. Dolayısıyla şu anda durum biraz daha farklı. İlk maçı deplasmanda oynayacağız, daha sonra ikinci maçı evimizde taraftarlarımızın da desteğiyle iyi bir şekilde geçirerek turu atlamak istiyoruz. Aynı zamanda eminim ki Sevilla stadında da pek çok taraftarımız orada olup, turu atlamamız için harika bir atmosfer yaratacaktır."

"ÜLKEMDE FİNAL OYNAMAK HARİKA OLUR"

"Bizlerin, oyuncuların da büyük beklentileri var. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi biz üç kulvarda da yarışıyoruz ve hedefimiz bu üç kulvarda da şampiyon olmak, üçünü birden alabilmek. Tabii ki bizim için harika olurdu. Grup aşamasını güzel bir şekilde tamamladık, şimdi play-offlardayız. Hala bu aşamada çok fazla iyi takım var ama biz de onlardan biriyiz. Bizim de yüksek hedeflerimiz var. Özellikle benim için ki Budapeşte benim ülkemin şehri ve orada final oynamak benim için harika olurdu."

"TURNUVA İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Sezona Şampiyonlar Ligi Ön Elemelerinden başlamıştık ve hedefimiz gruplara kalmaktı fakat bu mümkün olmadı. Daha sonrasında Avrupa Ligi'nde grup aşamalarında devam ettik ve bu aşamada güzel bir performans sergiledik. Bu turnuvanın devamı için sabırsızlanıyorum."

"VALENCIA GOL ATACAK"

"Ben elimden geleni yapıyorum ama benim veya başkasının gol atması önemli değil, önemli olan maçları kazanmamız, üç puan almamız ve Avrupa Ligi'nde tur atlamamız. Ama Enner kesinlikle gol atacak, eminim."