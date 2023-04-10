Ateş giderek büyüyor! Ümraniyespor da Lale Orta için açıklama yaptı: Özür bekliyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, MHK Başkanı Lale Orta'dan özür beklediğini söyledi.

"BÜTÜN POZİSYONLAR İNCELENSİN"

Oynadıkları maçların incelenmesini isteyen Uçar, "Bunu da bütün kamuoyunun bilmesini istiyorum. Hakemlerle alakalı çok konuşmam. Bugüne kadar çok övgüler düzdüm. Kaybettiğim Galatasaray maçı olsun, birçok maçtan sonra maçları yöneten hakemleri. Yalnızca şunu da açık ve net belirtmek isterim ki, sadece bugün için konuşmuyorum. Lütfen sezon başından beri oynanan Ümraniyespor maçlarındaki bütün pozisyonlar, oyunlar incelensin" dedi.

"ÖZÜR BEKLİYORUM"

MHK Başkanı Lale Orta'dan hakemler adına özür beklediğini ifade eden Uçar, "Bu noktada ben değer verdiğim, sevdiğim sevgili Lale hocamdan sezon başından beri bütün MHK içinde bulunan hakem arkadaşlarımızın yönettiği maçlar adına bundan sonraki süreçte sizlerin huzurunuzda net söylüyorum, özür bekliyorum. Hakemleri bu kadar onore eden, yücelten, onların yanında olan bugüne kadar bir insan olarak sezon başından beri yandığımız canlar adına bu ligde kısıtlı imkanlarla var olma mücadelesi gösteren bir ekibin teknik direktörü olarak sevgili Lale Orta'dan tekrar tekrar söylüyorum; özür bekliyorum" diye konuştu.