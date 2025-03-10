Atalanta, Juventus'a yağmur gibi gol attı

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-0'lık skorla Atalanta oldu.

FARKLI GEÇTİLER

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Mateo Retegui, 46. dakikada Marten de Roon, 66. dakikada Davide Zappacosta ve 77. dakikada Ademola Lookman attı. Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 45 dakika sahada kaldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Atalanta, 58 puana yükseldi. Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Juventus, 52 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, sahasında Inter'i konuk edecek. Juventus, Fiorentina deplasmanına gidecek.