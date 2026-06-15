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Ankara'da bulunan Atakule'ye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için forma asıldı

Ankara'da bulunan Atakule'ye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için forma asıldı
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2026 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için Ankara'daki Atakule'ye dev bir milli takım forması asıldı. VNL, 17-21 Haziran'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için Başkent'in sembol simgelerinden Atakule'ye milli takım forması asıldı.

Ankara Spor Salonu'nda 17- 21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek VNL öncesi Çankaya ilçesinde bulunan Atakule, milli takıma destek verdi.

Bu kapsamda binaya büyük ebatlarda A Milli Takım forması yerleştirildi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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