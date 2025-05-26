Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe 1-1 Berabere Kaldı

Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü En Nesyri kaydederken, Hatayspor'un eşitlik golü Osman Ertuğrul Çetin'in kendi kalesine attığı golle geldi. Mücadelede Mert Müldür, kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Stat: Mersin

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Mehmet Salih Mazlum

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Kamil Ahmet Çörekçi, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Okoronkwo, Boutobba

Fenerbahçe : Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Amrabat, Oğuz Aydın, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko, En Nesyri

Goller: Dk. 28 En Nesyri ( Fenerbahçe ), Dk. 44 Osman Ertuğrul Çetin (Kendi kalesine)

Kırmızı kart: Dk. 39 Mert Müldür ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

9. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında meşin yuvarlağa altı pas içerisinde iyi yükselen En Nesyri'nin kafa vuruşu, yerden sekerek üstten auta çıktı.

16. dakikada sol kanattan ceza yayına yapılan ortada topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadaki Kilama'ya çarparak uzaklaştı.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmadan çıkmaya çalışan Abdulkadir Parmak'tan topu kazanan Amrabat kaleyi cepheden gören noktadan sert vurdu. Bekaj'ın yumrukladığı meşin yuvarlağı önünde bulan En Nesyri'nin vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1.

39. dakikada sol kanatta ilerleyen Okoronkwo, ceza sahasının solunda Mert Müldür'ün müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Mert Müldür'e kırmızı kart çıkararak, serbest vuruş verdi. 40. dakikada topun başına geçen Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Osman Ertuğrul Çetin topu kornere çeldi.

44. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Hatayspor kaleyi cepheden gören noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Massanga'nın vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe ardından kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in sırtına çarparak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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