Atakaş Hatayspor, Samsunspor maçı için hazır
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular idmanda 5'e 2 pas ve dar alan çalışması yaptı.
Yaklaşık bir saat süren antrenmanı Hatayspor Genel Sekreteri Ahmet Atıç ve Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Osman Oğuzhan Çolak izledi.