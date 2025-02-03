Atakaş Hatayspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Murat Şahin yönetimindeki takım, taktik ve dar alan çalışması yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor