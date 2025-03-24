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Atakaş Hatayspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Murat Şahin yönetiminde dar alan ve taktik çalışması yaparak maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan idmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Bordo-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta müsabakasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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