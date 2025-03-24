Atakaş Hatayspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan idmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Bordo-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta müsabakasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. - MERSİN