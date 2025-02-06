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Atakaş Hatayspor, Kaleci Erce Kardeşler ile Yollarını Ayırdı

Atakaş Hatayspor, Kaleci Erce Kardeşler ile Yollarını Ayırdı
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Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Erce Kardeşler'e emekleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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