Atakaş Hatayspor, Kaleci Erce Kardeşler ile Yollarını Ayırdı

Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi. - MERSİN