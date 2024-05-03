Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki takım, antrenmanda taktik çalışmalarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğe getirilen Özhan Pulat yönetiminde ilk antrenman Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada gerçekleştirildi.
Futbolcular antrenmanda ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı.
Hatay ekibi, yarın sabah yapacağı antrenmanla Gaziantep FK hazırlıklarını tamamlayacak.