Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular taktik ve pas drili çalıştı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, 9 Ağustos Cuma günü RAMS Park'ta karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Mersin Stadı'nda sürdürdü.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular taktik ve pas drili çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 25 dakika sürdü.