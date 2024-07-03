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Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kuvvet, dayanıklılık ve dar alan çalışması yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Akdeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular kuvvet, dayanıklılık ve dar alan çalışması yaptı.

Hataysporlu oyuncular, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Özhan Pulat Hatayspor Erzurum Futbol Spor Güncel Haberler

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