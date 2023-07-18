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Atakaş Hatayspor, Düzce'de kamp çalışmalarına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi Düzce'de 2. etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, çeşitli çalışmalarla idmanı tamamladı. Hatayspor, Topuk Yaylası'ndaki kampını 26 Temmuz'da sonlandıracak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Düzce'de devam etti.

Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Antrenmanda hava topu, dar alan, kuvvet çalışması yapan bordo-beyazlı ekip top kapma, pas, pres ve taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

Günde çift idman yapan Hatayspor, Topuk Yaylası'ndaki kampını 26 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor

Trendyol Süper Lig Topuk Yaylası Hatayspor Düzce Spor Haberler

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