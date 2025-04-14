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Atakaş Hatayspor'dan Murat Şahin Açıklaması

Atakaş Hatayspor'dan Murat Şahin Açıklaması
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Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin'in görevden ayrıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin'in görevden ayrıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yolların ayrılma kararı alındığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır. Taraftarlarımızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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