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Atakaş Hatayspor'da Başkan Levent Mıstıkoğlu İstifa Etti

Atakaş Hatayspor'da Başkan Levent Mıstıkoğlu İstifa Etti
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Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Atakaş Hatayspor'da Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı kulüpte, taraftarlara teşekkür edildi.

Atakaş Hatayspor'da Başkan Levent Mıstıkoğlu istifa ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Atakaş Hatayspor'da geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı. Akdeniz ekibinde sosyal medyadan yapılan açıklamada; Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun istifa ettiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Levent Mıstıkoğlu görevinden istifa etme kararı almıştır. Bu süreçte destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür eder, kulübümüzün geleceği için en iyi dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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