Atakaş Hatayspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Atakaş Hatayspor, 21 Şubat Cuma günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki idmanda futbolcular dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma göne deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor