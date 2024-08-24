Atakaş Hatayspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı. Basına kapalı 1 saat süren idmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptığı öğrenildi. Hatayspor-Antalyaspor karşılaşması, yarın saat 21.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
Basına kapalı 1 saat süren idmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptığı öğrenildi.
Hatayspor-Antalyaspor karşılaşması, yarın saat 21.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.