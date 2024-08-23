Atakaş Hatayspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda takım taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
Savunma, orta saha ve hücum oyuncuları olarak 3 gruba ayrılan Hatay ekibi, Antalyaspor maçının taktik idmanını gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.