Atakaş Hatayspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda taktik, pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirildi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda, taktik, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı yapılan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.