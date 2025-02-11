Atakaş Hatayspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Atakaş Hatayspor, 16 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
1 saat 35 dakika süren idmanda futbolcular taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor