Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'a karşı ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapattı. Golü atan Aboubakar, maçın önemli anlarından birini yaşattı.
Stat: Mersin
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk. 35 Cengiz Demir), Görkem Sağlam, Diack, Boutobba, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar
Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Yusuf Barası, Aimbetov, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Arda Okan Kurtulan
Gol: Dk. 26 Aboubakar (Atakaş Hatayspor )
Sarı kartlar: Dk. 7 Calvo, Dk. 15 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
2. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Aboubakar'ın defansın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro vuruşunu yaptı. Rakibinin açısını kapatan kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.
26. dakikada Hatay ekibi öne geçti. Boutobba'nın sağdan ortasına yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda top, kaleciden döndü. Aboubakar, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında defansın arkasına sarkan Boutobba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta attı.
Müsabakanın ilk yarısı, Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.