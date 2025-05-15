Atakaş Hatayspor Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. İdmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor