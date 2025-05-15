Atakaş Hatayspor Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. İdmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN