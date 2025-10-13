Atakan Karazor'un Doğum Günü A Milli Takım Kampında Kutlandı

Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Atakan Karazor'un doğum günü, takımın kamp yaptığı Riva'da coşkuyla kutlandı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Karazor'a tebriklerini sundu.

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda bulunan oyunculardan Atakan Karazor'un doğum günü, takımın kamp yaptığı Riva'da kutlandı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı Gürcistan maçı hazırlıklarını sürdüren milli takımda Atakan Karazor'un doğum günü kutlandı. Öğle yemeği sonrası kendisi için hazırlanan pastayı kesen Atakan'a ilk dilimi kaptan Hakan Çalhanoğlu ikram etti. Milli oyuncu sonra da TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile A Milli Takım teknik heyet ve futbolcularının tebriklerini kabul etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
