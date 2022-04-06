Asya Şampiyonlar Ligi 2022 sezonu D-SMART ve D-SMART GO'da başlıyor

Asya kıtasının en önemli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi grup maçları Ramazan ayı boyunca D-Smart'tan canlı yayınlayacak. Grup aşamasında oynanacak 120 karşılaşma Dünyanın sporunu evlerinize getiren D-Smart Spor Kanalları ve D-Smart GO'da ekranlara gelecek.

Batı Grubu maçlarında heyecan 7 Nisan Perşembe günü başlarken, bu grubun tüm maçları Suudi Arabistan'da oynanacak. 20.15 ve 23.15 seanslarındaki tüm karşılaşmalar canlı yayınla ekrana gelecek.

7 NİSAN PERŞEMBE

8 NİSAN CUMA

23.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL WEHDAT – AL FAISALY ( CANLI ) D-SMART GO 91. KANAL

Demirören Haber Ajansı / Spor