Asya Şampiyonlar Ligi 2022 sezonu D-SMART ve D-SMART GO'da başlıyor - Haberler

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Asya Şampiyonlar Ligi 2022 sezonu D-SMART ve D-SMART GO'da başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Asya Şampiyonlar Ligi 2022 sezonu D-SMART ve D-SMART GO'da başlıyor

Asya kıtasının en önemli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi grup maçları Ramazan ayı boyunca D-Smart'tan canlı yayınlayacak.

Asya kıtasının en önemli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi grup maçları Ramazan ayı boyunca D-Smart'tan canlı yayınlayacak. Grup aşamasında oynanacak 120 karşılaşma Dünyanın sporunu evlerinize getiren D-Smart Spor Kanalları ve D-Smart GO'da ekranlara gelecek.

Batı Grubu maçlarında heyecan 7 Nisan Perşembe günü başlarken, bu grubun tüm maçları Suudi Arabistan'da oynanacak. 20.15 ve 23.15 seanslarındaki tüm karşılaşmalar canlı yayınla ekrana gelecek.

Doğu Grubu karşılaşmaları ise 15 Nisan Cuma günü start alacak. Saat 12.00, 14.00 ve 17.00 seanslarında oynanacak tüm karşılaşmalar naklen yayınlanacak.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Batı Grubunda ilk haftanın maç yayın programı şöyle:

7 NİSAN PERŞEMBE

20.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: FOOLAD – AL GHARAFA ( CANLI ) SPOR SMART 2

20.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: PAKHTAKOR – SEPAHAN ( CANLI ) SPOR SMART

23.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AHAL – SHABAB AL AHLI ( CANLI ) SPOR SMART 2

23.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL DUHAIL – AL TAAWOUN ( CANLI ) SPOR SMART

8 NİSAN CUMA

20.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL SADD – AL NASAF ( CANLI ) SPOR SMART 2

20.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: ISTIKLOL – AL RAYYAN ( CANLI ) D-SMART GO 90. KANAL

20.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ:  MUMBAI CITY – AL SHABAB ( CANLI ) D-SMART GO 91. KANAL

23.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL HILAL – SHARJAH ( CANLI ) SPOR SMART 2

23.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ:  AL JAZIRA – AIR FORCE CLUB ( CANLI ) D-SMART GO 90. KANAL

23.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ:  AL WEHDAT – AL FAISALY ( CANLI ) D-SMART GO 91. KANAL


Demirören Haber Ajansı / Spor

Şampiyonlar Ligi, D Smart, Futbol, Asya, Spor, Haberler

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