ASÜ'lü sporcular 2021-2022 sezonunda 26 madalya kazandı

Spor ve sağlık alanında ihtisaslaşan Aksaray Üniversitesi (ASÜ), 2021-2022 sezonunda düzenlenen 16 spor organizasyonunda, 9 altın, 5 gümüş ve 12 bronz olmak üzere, toplam 26 madalya kazandı.

Spor ve sağlık alanında ihtisaslaşan Aksaray Üniversitesi (ASÜ), 2021-2022 sezonunda düzenlenen 16 spor organizasyonunda, 9 altın, 5 gümüş ve 12 bronz olmak üzere, toplam 26 madalya kazandı.

Voleybol Birinci Lig, Voleybol UNILİG, hentbol, salon futbolu, futbol, atletizm, güreş, tekvando, ayak tenisi, basketbol, badminton, yol bisikleti, dağ bisikleti, tenis, satranç ve judo dallarında, bireysel ve takım halinde yarışan ASÜ'lüler önemli başarılar elde etti. Bireysel yarışmalarda 4 altın, 4 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 18 madalya kazanan ASÜ'lü sporcular, takım yarışmalarında ise 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Güreş, Voleybol Birinci Lig, ayak tenisi, salon futbolu, judo, dağ bisikleti, yol bisikleti ve atletizm, madalya kazanılan spor dalları oldu. Bireysel ve takım halinde güreşte 2 gümüş, 9 bronz; Voleybol Birinci Ligde 1 altın; Ayak Tenisinde 1 altın, 1 gümüş; Salon Futbolu ve judoda birer altın, birer bronz; Dağ ve Yol Bisikletinde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz ve atletizmde 2 altın madalya kazanıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen sportif organizasyonlara, 155'i kadın toplam 245 ASÜ'lü sporcu katıldı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, tüm sporcuları ve teknik ekipleri kutlayarak, yeni sezonda daha büyük başarılara imza atma hedefinde olduklarını söyledi. - AKSARAY