ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Kocaelispor'a mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Zafer Turan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında üzgün olduklarını belirtti ve sorumluluğu üstlendiklerini söyledi. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise galibiyetten dolayı oyuncularına ve taraftarlarına teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanan Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Zafer Turan, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Turan, "Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Maç öncesi senaryolarımıza sahadaki oyunumuz uymadı. İlk yarıyı golsüz bitirmek isterken kontradan golü yedik. Bahane üretmeye gerek yok sorumluluk tamamen bizde. Bu oyuncu kadrosunu biz sahaya çıkardık. Geçen sene takım şampiyon olurken biz takım çıkardıysakbu kötü sonuçlarda da biz takıma sahip oluyoruz. Bir sorumluluğu da alıyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii ne olur ne gider bilemiyorum. Bakalım şapkamızı önümüze alıp düşüneceğiz" dedi.

Ertuğrul Sağlam : "Kazanmamız gerekiyordu"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise galibiyetten ötürü oyuncularına, müsabaka boyunca deplasmana gelip takımlarına desteklerinden dolayı da taraftarlarına teşekkür etti. Her müsabakaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarına dikkati çeken Sağlam, "Şanlıurfaspor ile kolay maç oynamayacağımızı biliyorduk. Maça rakibimiz iyi başladı ilk devre dengede gitti. Oyunu kontrol edip, goller bulduk. Kalemizde net pozisyon görmeden rakibimizi geçtik. Önümüzde fikstür avantajımız var. Camiamızın moralini ve güvenini artırmak için kazanmamız gerekiyordu gerekeni yaptık. Kazanmak için bir çok sebebimiz vardı. Güzel karşılaşma oldu. Dostluk ve kardeşliği deplasman sahasında gördük rakip taraftara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA