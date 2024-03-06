Astor Enerji Şanlıurfaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 10 Mart Pazar günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Şanlıurfaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.