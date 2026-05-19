Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finali öncesi son antrenmanını yaptı

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Almanya'nın Freiburg takımıyla karşılaşacak Aston Villa hazırlıklarını tamamladı.

Finalin oynanacağı Tüpraş Stadı'nda son antrenmanını yapan İngiliz ekibi, çalışmasını teknik direktör Unai Emery yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma çalışmalarıyla başlayan bordo-mavililer bir süre pas ve top kapma idmanı yaptı.

Tamamı basına açık olan antrenmanda bir süre çift kale maç yapan Aston Villalı futbolcular, şut çalışmalarıyla hazırlıklarını noktalayarak maç saatini beklemeye başladı.