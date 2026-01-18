Haberler

Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi kayıp

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aston Villa, Premier Lig'in 22. haftasında Everton'a 1-0 kaybetti.

  • Aston Villa, Premier Lig'in 22. haftasında Everton'a 1-0 yenildi.
  • Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile maç yapacak.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa ile Everton karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Everton, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL BARRY'DEN GELDİ

David Moyes yönetimindeki konuk ekip Everton'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Thierno Barry kaydetti. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanamayan Aston Villa, 43 puanda kaldı. 3 puanı hanesine yazdıran Everton ise 32 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında perşembe günü Fenerbahçe'ye Chobani Stadyumu'nda konuk olacak. İngiliz ekibi, bu maçın ardından ligde Newcastle deplasmanına gidecek. Everton ise sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

